Пашинян пригласил нового премьера Франции в Армению

Пашинян поздравил и пригласил в Армению нового премьера Франции Барнье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с назначением на должность и пригласил посетить республику с официальным визитом нового премьер-министра Франции Мишеля Барнье. Сообщение об этом опубликовано на сайте главы армянского правительства.

«С нетерпением жду вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, который станет прекрасной возможностью для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ», — говорится в поздравительном послании премьер-министра.

Пашинян отметил, что Париж проявляет «последовательные усилия по установлению безопасности, справедливого и прочного мира в регионе».

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье премьер-министром 5 сентября. Макрон выразил уверенность, что новое французское правительство создаст условия для максимальной стабильности в обществе.

Позднее стало известно, что крупнейшая французская левая партия «Непокорившаяся Франция» собирается выдвинуть вотум недоверия новому премьер-министру. Кроме того, сделать это также планируют Социалистическая партия Франции и Французская коммунистическая партия.