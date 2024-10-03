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17:24, 3 октября 2024Путешествия

Раскрыты сроки действия ограничений на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

Росавиация: ограничения на полеты над Ближним Востоком действуют до 3 ноября

Фото: Jack Cohen / Unsplash

Введенные Росавиацией временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будет действовать до 3 ноября. Сроки действия рекомендаций на полеты над Ближним Востоком раскрывает РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

В ведомстве добавили, что проинформируют общественность, если вдруг в рекомендациях по полетам произойдут изменения.

Ранее Росавиация призвала российские авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

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      Марк Успенский
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