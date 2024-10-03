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19:49, 3 октября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

Автоэксперт Лигачев: мойка двигателя авто приведет к замыканию и гидроударам

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Мойка двигателя автомобиля может привести к замыканию и гидроударам. Об опасности предупредил россиян автоэксперт Константин Лигачев, пишет «Ридус».

Специалист отметил, что обычно двигатель моют перед продажей машины, чтобы придать подкапотному пространству презентабельный вид. Подобные действия также выполняют, чтобы выяснить причину протечки масла. В остальных случаях Лигачев призвал не мыть двигатель — это может обернуться печальными последствиями. При этом чаще всего процедуру выполняют мастера, которые плохо разбираются в машинах.

«Они моют движок под сильным напором, забывая укрывать важные детали. Есть вероятность, что они попросту зальют их, а потом вообще замкнет вся электроника. Если вода попадет в воздушный фильтр, велика вероятность гидроудара. Движок придется менять, а удовольствие это не из дешевых», — рассказал специалист.

Ранее россиян призвали избавляться от автомобилей, которые требуют слишком дорогостоящего ремонта. Так, по словам экспертов, услышав в автосервисе вердикт о замене трансмиссии или двигателя, стоит внутренне готовиться к продаже машины.

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      Нина Ташевская
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