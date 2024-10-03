Россиянам назвали способы защититься от грибка

Дерматовенеролог Дарья Пономарева рассказала, что существует множество способов заразиться грибком ногтей — от контакта с больным человеком до регулярного посещения бассейнов и саун. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала россиянам способы защититься от него.

Доктор отметила, что подхватить грибок, единожды наступив голой ногой на пол в общественном месте, невозможно. Она заверила, что риск существует только при регулярном посещении спортзалов, бань, саун и бассейнов, и добавила, что чаще всего заражение происходит через непосредственный контакт с больным, его обувью или маникюрными принадлежностями.

Чтобы избежать заражения, врач рекомендовала надевать только свои носки и правильно подбирать обувь: она должна быть сделана из натуральных материалов, не препятствующих циркуляции воздуха. Важно также, чтобы обувь была по размеру, уточнила Пономарева. Кроме того, каждый человек должен иметь индивидуальные принадлежности для подстригания ногтей, которыми не должны пользоваться другие члены семьи.

Необходимо помнить о регулярной гигиене ног, следует обязательно просушивать промежутки между пальцами. При посещении бань, душевых, парилок, бассейнов важно иметь отдельную пару тапочек для таких мест Дарья Пономарева дерматовенеролог

Еще одним способом профилактики доктор назвала уход за кожей стоп. По ее словам, важно каждый день перед сном наносить на них увлажняющий крем. Это поможет избежать появления микротрещин, через которые грибку легче проникнуть в организм.

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.