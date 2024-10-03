Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:36, 3 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы защититься от грибка

Фото: Jan Romero / Unsplash

Дерматовенеролог Дарья Пономарева рассказала, что существует множество способов заразиться грибком ногтей — от контакта с больным человеком до регулярного посещения бассейнов и саун. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала россиянам способы защититься от него.

Доктор отметила, что подхватить грибок, единожды наступив голой ногой на пол в общественном месте, невозможно. Она заверила, что риск существует только при регулярном посещении спортзалов, бань, саун и бассейнов, и добавила, что чаще всего заражение происходит через непосредственный контакт с больным, его обувью или маникюрными принадлежностями.

Чтобы избежать заражения, врач рекомендовала надевать только свои носки и правильно подбирать обувь: она должна быть сделана из натуральных материалов, не препятствующих циркуляции воздуха. Важно также, чтобы обувь была по размеру, уточнила Пономарева. Кроме того, каждый человек должен иметь индивидуальные принадлежности для подстригания ногтей, которыми не должны пользоваться другие члены семьи.

Необходимо помнить о регулярной гигиене ног, следует обязательно просушивать промежутки между пальцами. При посещении бань, душевых, парилок, бассейнов важно иметь отдельную пару тапочек для таких мест

Дарья Пономаревадерматовенеролог

Еще одним способом профилактики доктор назвала уход за кожей стоп. По ее словам, важно каждый день перед сном наносить на них увлажняющий крем. Это поможет избежать появления микротрещин, через которые грибку легче проникнуть в организм.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Популярная певица обнажила грудь во время фотосессии

      Подкаминская рассказала о мистическом чувстве во время родов

      Клуб РПЛ уволил испанского тренера

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше