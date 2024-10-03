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20:31, 3 октября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам колонии за преступление 20-летней давности

В Москве суд приговорил мужчину за совершенное 20 лет назад убийство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве приговорили к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который совершил преступление 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, 5 июля 2004 года осужденный Дмитрий Сухорученков проник в ювелирный магазин, который находился в торговом центре на Открытом шоссе. Вооруженный топором, он спрятался в служебном помещении и дождался, пока все уйдут. Но при попытке проникнуть в магазин сработала сигнализация. На сигнал тревоги пришла женщина-охранник, на которую преступник накинулся и зарубил на месте. Топор он бросил там же.

Суд приговорил Сухорученкова по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что бывший заключенный россиянин из ревности забил жену обухом топора.

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      Артем Соколов
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