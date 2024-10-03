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20:19, 3 октября 2024Экономика

Россиянка подделала чек и заполучила чужую квартиру

Жительница Удмуртии подделала чек банка, купила по нему жилье и попала под суд

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Удмуртии обманом заполучила чужую квартиру и попала под суд. Об этом сообщает прокуратура российского региона.

Женщина нашла на сайте с объявлениями квартиру и связалась с продавцом жилья. Россиянка заявила о намерении купить недвижимость и подготовила к моменту встречи банковский чек, по которому она якобы перевела собственнику более 5,8 миллиона рублей. Однако бумага оказалась поддельной.

Хозяин квартиры подумал, что банк проверяет операцию, поэтому ничего не заподозрил и подписал документы. Затем женщина пошла в МФЦ и оформила право собственности на квартиру. В итоге выяснилось, что денег бывший собственник не получил, а в отношении россиянки возбудили дело о мошенничестве.

Ранее в Калининградской области пенсионер поверил мошенникам и расстался с дачей, машиной и гаражом. С 66-летним жителем города Пионерский аферисты связались через мессенджер и предложили подработать в качестве брокера. Мужчина решил не упускать такой шанс и последовал указаниям в сообщении.

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      Нина Ташевская
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