Российская школьница отказалась переименовывать группу в Minecraft и стала получать угрозы

В Уфе школьница стала получать угрозы за отказ переименовать группу в Minecraft

В Уфе 16-летняя школьница отказалась переименовывать группу в компьютерной игре Minecraft и стала получать угрозы. Об этом сообщила Telegram-каналу Mash Batash мать российской старшеклассницы.

По сведениям издания, девочка отказалась менять название игрового чата (оно было на религиозную тематику) и записывать извинения. После этого родственникам школьницы стали угрожать с фейковых аккаунтов и публиковать порочащую ее информацию. В городе появились листовки с личными данными несовершеннолетней. Неизвестные также обратились в полицию и заявили, что 16-летняя горожанка якобы издевается над животными. Знакомым 11-летней сестры девочки начали присылать интимные фотографии мужчин с фейковых аккаунтов отца.

Старшеклассница поступила в колледж, однако травля продолжилась и там. Подросток стала ходить к психологу, а ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в селе Плодородное Ростовской области 16-летняя школьница не сумела прижиться в новом классе и бесследно исчезла.