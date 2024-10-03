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09:26, 3 октября 2024Россия

Российская школьница отказалась переименовывать группу в Minecraft и стала получать угрозы

В Уфе школьница стала получать угрозы за отказ переименовать группу в Minecraft

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

В Уфе 16-летняя школьница отказалась переименовывать группу в компьютерной игре Minecraft и стала получать угрозы. Об этом сообщила Telegram-каналу Mash Batash мать российской старшеклассницы.

По сведениям издания, девочка отказалась менять название игрового чата (оно было на религиозную тематику) и записывать извинения. После этого родственникам школьницы стали угрожать с фейковых аккаунтов и публиковать порочащую ее информацию. В городе появились листовки с личными данными несовершеннолетней. Неизвестные также обратились в полицию и заявили, что 16-летняя горожанка якобы издевается над животными. Знакомым 11-летней сестры девочки начали присылать интимные фотографии мужчин с фейковых аккаунтов отца.

Старшеклассница поступила в колледж, однако травля продолжилась и там. Подросток стала ходить к психологу, а ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в селе Плодородное Ростовской области 16-летняя школьница не сумела прижиться в новом классе и бесследно исчезла.

ЖЗЛ
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