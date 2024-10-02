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15:04, 2 октября 2024Россия

16-летняя россиянка не сумела прижиться в новом классе и бесследно исчезла

В Ростовской области школьница не прижилась в новом классе и бесследно исчезла

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В селе Плодородное Ростовской области 16-летняя школьница не сумела прижиться в новом классе и бесследно исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Мать пропавшей россиянки пояснила, что девочка не нашла общего языка с одноклассниками. Последние создали группу в соцсетях, где оскорбляли новенькую и еще пару человек. Школьница стала отвечать им тем же.

Родители решили убедить дочь, что так делать не стоит. Они рекомендовали ей немного подождать с переводом в другое учебное заведение. Также мать и отец пытались изучить содержание переписок девочки с одноклассниками. В этот же вечер школьница сбежала.

Она была одета в красную рубашку в клетку, черные штаны и кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, попросили позвонить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в поле нашли пропавшую 12-летнюю девочку с пробитой головой.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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