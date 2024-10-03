Российский экстремал на 20-метровой высоте прошел по канату над ГЭС в Уфе

Житель Башкирии Сергей Шилов прошел по канату над южноуральской ГЭС «Пороги» прямо над рекой Большая Сатка. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Экстремал из Уфы, который прошел по канату на 20-метровой высоте, рассказал, что уже семь лет занимается слэклайном — хождением по слабонатянутой тропе. В списке мужчины уже несколько десятков достопримечательностей, над которыми он проходил на канате, в том числе башни «Москва-Сити» в российской столице.

«Из самого известного могу вспомнить Айские притесы, Лимоновский гребень, Идрисовкую пещеру, розовые скалы, красные скалы, Зубы Шурале», — отметил Шилов, который работает промышленным альпинистом, а также трудится арбористом — профессиональным спильщиком деревьев.

В октябре 2021 года датский экстремал прошел на лодке по Волге до Каспия и поделился впечатлениями.