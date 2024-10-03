Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл правду о поверхностных американцах

Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл правду о поверхностных американцах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Многие считают американцев поверхностными, но на самом деле они просто очень открытые. Здесь принято начинать разговор с незнакомцами, задавать вопросы и улыбаться даже тем, кого видишь впервые», — объяснил автор.

Он также выделил другие плюсы жизни в США. К примеру, у местных жителей много возможностей для путешествий: от зеленых лесов до бескрайних пляжей. Кроме того, в Америке высокий уровень сервиса и клиентоориентированность.

«Даже в самом простом придорожном кафе тебе обязательно предложат долить кофе, поинтересуются, все ли нравится, и добавят какой-то приятный бонус к заказу», — продолжил блогер.

Он также обратил внимание на широкий спектр карьерных возможностей. В США есть множество вакансий для тех, кто готов развиваться, заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о рабочих привычках жителей США. По его словам, американцы уходят из офиса, «как только часы пробивают 17:00».