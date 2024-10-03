Известная ведущая отметила 40-летие работы на ТВ и разозлила зрителей

Спецвыпуск авторского шоу известной телеведущей Лоррейн Келли в честь ее 40-летия работы на британском канале ITV разозлил пользователей интернета. Свое негодование они выразили в соцсети X.

В эфире выпуска гости программы делились приятными воспоминаниями о работе с Келли. Также в программу были включены вырезки из ее старых интервью и других передач.

Однако зрители признались, что увиденное вызвало у них отвращение. «Есть ли еще что-то более отвратительное, чем ITV, который постоянно себя нахваливает. Это просто неловко», «Думаю, ITV что-то неправильно понимает, если думает, что это кому-то интересно», «Они выжимают из этого повода все, что можно. Мой отец 40 лет проработал фельдшером. Он получил скидку на покупки в магазине и продолжил свою смену», «Самая бессмысленная программа с самой бестолковой ведущей. Это доказывает, насколько на самом деле плохо круглосуточное телевидение», — написали они.

Ранее сообщалось, что поведение гостя программы Today на канале Channel обеспокоило ее ведущего Карла Стефановича. Отмечалось, что участник передачи ненадолго заснул во время эфира.