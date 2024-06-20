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09:11, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Странное поведение гостя телепередачи обеспокоило ведущего

Ведущий Стефанович забеспокоился из-за уснувшего во время эфира гостя

Кадр: TODAY / YouTube

Ведущий австралийского утреннего шоу Today на канале Channel Nine Карл Стефанович забеспокоился, заметив странное поведение гостя программы. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

В программе показали сюжет, посвященный Джеку Карлсону — герою видео «Манифест демократии», снятого в 1991 году и ставшего популярным мемом в США. В ролике мужчина, которого полиция арестовала около китайского ресторана, выкрикивал грубые слова и называл происходящее «манифестом демократии».

В студии присутствовал и сам Карлсон, и офицер полиции Столл Ватт, который тогда задержал его. Пока Ватт описывал обстоятельства, при которых произошло задержание, Карлсон закрыл глаза и заснул примерно на минуту. Когда он проснулся, ведущий поиронизировал над случившимся. «Я немного забеспокоился, когда Джек задремал (...) Ты все еще с нами, Джеки, мальчик?» — сказал ведущий и рассмеялся.

Ранее Стефанович решил поиздеваться на соведущей, брызнув на нее дезодорантом. Пользователей сети возмутило поведение телеведущего. Они заявили, что на его место нужно взять другого человека.

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      Мария Большакова
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