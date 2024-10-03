Baghdadtoday: США попросили Иран не атаковать американские военные базы

США попросили Иран не атаковать американские военные базы незадолго до ракетного удара по Израилю 1 октября. Об этом сообщает иракский портал Baghdadtoday.

«Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — приводит портал данные источника.

Кроме того, собеседник портала добавил, что американская сторона обеспокоена возможностями Ирана в ракетной сфере. В частности, особые опасения вызывают гиперзвуковые вооружения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете на фоне опасений, что Иран может нанести удар по их нефтяным объектам для урона Израилю. При этом официально страны региона опровергли подобные опасения, заверив, что они не являлись мишенями для Тегерана.