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13:08, 3 октября 2024Мир

Стало известно о штрафах Израилю из-за приостановки поставок авиабомб из США

WP: Израиль платил штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США в мае

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Израиль был вынужден платить штрафы в связи с приостановкой поставок авиабомб из США в мае. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо.

«Они остановили поставку, которая была одобрена конгрессом и оплачена Израилем. Каждый день, пока это оружие было на кораблях (которые не двигались — прим. WP), мы в государстве Израиль платили штраф в 35 тысяч долларов», — заявил источник из числа израильских чиновников.

По данным газеты, израильские власти не были предупреждены о приостановке поставок авиабомб заранее. Собеседник издания сообщил, что еврейское государство узнало об этом из-за необходимости выплачивать штрафы. Он не привел подробностей касательно причины штрафов и сроков их выплаты.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американский лидер Джо Байден принял решение приостановить поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю из-за наступления в Рафахе.

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      Елизавета Мытарева
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