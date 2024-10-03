Стало известно о штрафах Израилю из-за приостановки поставок авиабомб из США

WP: Израиль платил штрафы из-за приостановки поставок авиабомб из США в мае

Израиль был вынужден платить штрафы в связи с приостановкой поставок авиабомб из США в мае. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо.

«Они остановили поставку, которая была одобрена конгрессом и оплачена Израилем. Каждый день, пока это оружие было на кораблях (которые не двигались — прим. WP), мы в государстве Израиль платили штраф в 35 тысяч долларов», — заявил источник из числа израильских чиновников.

По данным газеты, израильские власти не были предупреждены о приостановке поставок авиабомб заранее. Собеседник издания сообщил, что еврейское государство узнало об этом из-за необходимости выплачивать штрафы. Он не привел подробностей касательно причины штрафов и сроков их выплаты.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американский лидер Джо Байден принял решение приостановить поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю из-за наступления в Рафахе.