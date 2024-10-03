Украинец «прокатил» на капоте машины военкома

Одессит «прокатил» на капоте машины военкома, пытавшегося его вытащить

В Одессе местный житель «прокатил» на капоте машины сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), который пытался вытащить его из салона. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военокмы пытались задержать украинца вместе с полицией. Один из сотрудников ТЦК залез на капот автомобиля, после чего водитель нажал на педаль газ. Машина проехала несколько метров вместе с невольным пассажиром.

После этого полицейские настигли водителя. Один из стражей порядка дважды ударил одессита.

Ранее сообщалось, что далеко не все ТЦК получили директиву о запрете на мобилизацию в ВСУ мужчин младше 25 и старше 49 лет. Отмечается, что директива является внутренним приказом, а не законом, поэтому граждане не могут ссылаться на нее, требуя предоставить им отсрочку от мобилизации.