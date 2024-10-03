Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:25, 3 октября 2024Наука и техника

ULA проведет эксперименты с разгонным блоком Centaur

ULA: в ходе второго запуска ракеты Vulcan будут проведены эксперименты с Centaur

Фото: Joe Skipper / Reuters

В ходе второго запуска ракеты Vulcan, запланированного на 4 октября, будут проведены эксперименты с разгонным блоком Centaur. Об этом со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA) сообщает издание SpaceNews.

Эксперименты предполагают как проведение ряда маневров разгонного блока, так и проверку работы некоторых его систем. В ходе тестов компания планирует убедиться в корректности аналитических моделей, использованных при разработке верхней ступени.

В частности, в ULA планируют оценить скорость испарения топливных компонентов ступени — жидких кислорода и водорода, а также ограничить использование гидразина — топлива двигателей управления ориентацией.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Долговременной задачей компании является вывод на рынок ракетной ступени Centaur 5 — разгонного блока с увеличенным с нескольких часов до недель или даже месяцев временем работы на околоземной орбите.

Впервые ракета Vulcan с разгонным блоком Centaur и лунным аппаратом Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 8 января.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Глава российского региона приехал в зону СВО и обратился к бойцам

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

      В российском городе массово уволились медики и спасатели

      Женщина помогла мужу оплодотворить свою лучшую подругу

      Ограничения на полеты в Иране сняли

      Депутат Госдумы захотел закрыть «Насруллам и Махмутбекам» дорогу во власть

      Выявлена причина старения мозга

      От одного вида кухонной утвари посоветовали отказаться из-за риска рака

      Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше