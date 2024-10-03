Валя Карнавал показала фото в мини-юбке

Певица Валя Карнавал снялась в мини-юбке и облегающей блузке у мотоцикла

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница снялась в серой мини-юбке и облегающей белой блузке, которую расстегнула, обнажив живот. В то же время знаменитость надела остроносые черные туфли на каблуках и очки с прозрачными линзами и распустила уложенные волнами волосы.

При этом девушка позировала у мотоцикла бренда Suzuki. Так, на одном из кадров артистка лежала на его сиденье.

В сентябре Валя Карнавал также снялась в облегающем сером комбинезоне с мини-шортами.