Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 3 октября 2024Ценности

Валя Карнавал показала фото в мини-юбке

Певица Валя Карнавал снялась в мини-юбке и облегающей блузке у мотоцикла

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница снялась в серой мини-юбке и облегающей белой блузке, которую расстегнула, обнажив живот. В то же время знаменитость надела остроносые черные туфли на каблуках и очки с прозрачными линзами и распустила уложенные волнами волосы.

При этом девушка позировала у мотоцикла бренда Suzuki. Так, на одном из кадров артистка лежала на его сиденье.

В сентябре Валя Карнавал также снялась в облегающем сером комбинезоне с мини-шортами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      Работники ночных клубов в Грузии вымогали деньги у туристов

      Назван способ извлечь выгоду из покупки квартиры

      Желание Бена Аффлека оттянуть развод с Джей Ло объяснили

      Отличившийся боец СВО ушел в отпуск ради смены пола. Новая личность лишила его возвращения в армию, но льготы остались

      В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

      Иран предупредил США об отказе проявлять сдержанность

      Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

      Основатель правящей партии Грузии «поставил на кон» семью ради политики

      Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше