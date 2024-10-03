Высокая порномодель разбогатела на страсти мужчин к сексуальным великаншам

Австралийская порномодель разбогатела благодаря высокому росту и фетишистам, которые испытают страсть к великаншам. Об этом пишет Daily Star.

Миа Бейли, рост которой составляет 186 сантиметров, рассказала, что значительной частью ее фанатов на платформе OnlyFans являются мужчины, желающие, чтобы она изображала огромную женщину. Модель утверждает, что некоторые фетишисты готовы платить до трех тысяч австралийских долларов (200 тысяч рублей), чтобы представить себя размером с «фигурку из Lego» по сравнению с ней.

«Они платят тысячи за контент, в котором я изображаю, что держу их в качестве домашних питомцев, унижаю их размеры и ношу везде с собой», — рассказала Бейли.

Австралийка добавила, что также записывала ролики по просьбе клиентов, в которых они как будто бы находятся в коробке с крышкой. Потом она достает их, унижает и кладет обратно. Бейли заявила, что запросы всегда разные и цена ролика зависит от сложности производства.

Девушка также рассказала, что самый простой прием притвориться великаншей — это установить камеру на полу и максимально уменьшить зум. Тогда получается эффект, как будто она в 20 раз выше зрителя.

Бейли утверждает, что не все фетишисты требуют, чтобы она унижала их. Некоторые предпочитают, чтобы она относилась к ним, «как к любопытным домашним животным». «Думаю, подписчики в восторге от того, что я такая высокая, неотразимая, доминирующая и способна раздавить их в любой момент», — подытожила австралийка.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Хейли Дэвис удивило количество мужчин, мечтающих об унижениях. В частности, поклонники требуют, чтобы она насмехалась над их половыми органами.