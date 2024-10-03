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20:01, 3 октября 2024Культура

Желание Бена Аффлека оттянуть развод с Джей Ло объяснили

Radar Online: Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с Дженнифер Лопес

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Об этом пишет Radar Online.

По словам собеседника издания, пара уже не будет вместе. «Он просто пытается сделать это расставание как можно более "чистым". Он не хочет, чтобы развод раздули. Можно сказать, что он играет с ней», — добавил источник.

Инсайдер также отметил, что артист заботится о детях, так как для них будет лучше, если официальное расставание артистов пройдет спокойно. «Для Бена приоритет номер один — дети», — сказал он.

Ранее сообщалось, что команда Дженнифер Лопес опасается, что артистка может потерять половину состояния после развода с Беном Аффлеком.

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      Варвара Кошечкина
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