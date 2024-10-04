Адвокат заявила о законности контракта Блиновского с Минобороны России

Адвокат: контракт Алексея Блиновского с Минобороны России подтвержден документом

Контракт мужа блогера Елены Блиновской Алексея с Минобороны России является законным. Об этом РИА Новости заявила адвокат Блиновского Наталия Сальникова.

По ее словам, у мужа королевы марафонов есть документ, подтверждающий законность контракта о прохождении службы.

28 сентября сообщалось, что Блиновский отсутствует в зоне специальной военной операции (СВО), так как принимает участие в следственных действиях по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Также известно, что Алексей Блиновский решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей.