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18:30, 4 октября 2024Силовые структуры

Адвокат заявила о законности контракта Блиновского с Минобороны России

Адвокат: контракт Алексея Блиновского с Минобороны России подтвержден документом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Контракт мужа блогера Елены Блиновской Алексея с Минобороны России является законным. Об этом РИА Новости заявила адвокат Блиновского Наталия Сальникова.

По ее словам, у мужа королевы марафонов есть документ, подтверждающий законность контракта о прохождении службы.

28 сентября сообщалось, что Блиновский отсутствует в зоне специальной военной операции (СВО), так как принимает участие в следственных действиях по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Также известно, что Алексей Блиновский решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей.

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      Артем Соколов
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