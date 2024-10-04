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20:30, 4 октября 2024Мир

Бывший генсек НАТО рассказал о нарушенном обещании при выводе войск из Афганистана

Столтенберг: НАТО нарушило данное жителям Афганистана обещание и вывело войска

Фото: Cpl. Alfred V. Lopez / Reuters

Североатлантический альянс не смог сдержать данное жителям Афганистана обещание, что военнослужащие НАТО покинут страну только при условии, что представители исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) туда не вернутся. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times (FT).

«Это личное, потому что я встретил так много афганских женщин, членов парламента, журналистов, которые умоляли нас остаться. Я сказал им: "Наш отъезд из Афганистана обусловлен определенными условиями. Мы уйдем только тогда, когда будем уверены, что афганцы смогут защитить свою страну и гарантировать, что талибы не вернутся"», — сказал он.

На слова журналиста о том, что альянс нарушил свое обещание и вывел войска, Столтенберг ответил утвердительно. «Да. Такова реальность», — добавил бывший генсек блока.

Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана являются для него главными провалами на посту генсека.

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      Виктория Кондратьева
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