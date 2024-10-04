Эминем станет дедушкой

Культовый рэпер Эминем сообщил, что скоро станет дедушкой

Рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, сообщил, что скоро станет дедушкой. Трогательный ролик артист опубликовал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Видео состоит из нарезок разных периодов взросления его дочки Хейли Джейд Скотт, а на фоне звучит трек с нового альбома Эминема Temporary. В конце клипа девушка сообщает о беременности: вручает 51-летнему Маршаллу футболку с надписью «Дедушка №1» и показывает фотографии УЗИ.

В мае 2024 года Хейли сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Пара встречается уже больше 8 лет.

Ранее стало известно, что рэпер выпустит новый альбом в гангстерском стиле, с которого начинал свою карьеру. Релиз состоялся в июле 2024 года.