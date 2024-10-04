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08:14, 4 октября 2024Мир

Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным ударом

Ким Чен Ын: Северная Корея готова применять все средства, включая ядерное оружие
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Северная Корея готова применять все средства, включая ядерное оружие в случае угрозы своей безопасности и суверенитету. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает NBC News.

«Если противник, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягая на суверенитет КНДР (...) Пхеньян без колебаний применит все наступательные силы, которыми она располагает, включая ядерное оружие», — приводит телеканал слова северокорейского лидера.

Таким образом Ким Чен Ын раскритиковал слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля, заявившего, что он готов положить конец «северокорейскому режиму». По его словам, подобные угрозы с учетом ядерного статуса Пхеньяна говорить о «большой иронии» южнокорейского лидера.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон высмеяла военный парад в Сеуле по случаю дня вооруженных сил в Южной Корее, назвав его «бессмысленной клоунадой». По ее словам, Сеул еще не осознал, «насколько позорным был этот парад, демонстрирующий прямую зависимость Южной Кореи от США».

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      Максим Габриелян
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