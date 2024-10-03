Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 3 октября 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына назвала парад в Сеуле клоунадой

Сестра Ким Чен Ына высмеяла парад в Сеуле и назвала его бессмысленной клоунадой

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон высмеяла военный парад в Сеуле по случаю дня вооруженных сил в Южной Корее, назвав его «бессмысленной клоунадой». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Говоря пару слов по поводу нынешних игрищ Сеула, то этот "парад" — лишь бессмысленная клоунада. Это все равно, что если бы свора диких собак перебежала через водный поток, не оставив никаких следов», — отметила политик.

По словам Ким Е Чжон, Сеул еще не осознал, «насколько позорным был этот парад, демонстрирующий прямую зависимость Южной Кореи от США». Она пояснила, что на праздновании ВС республики главным героем мероприятия стал американский стратегический бомбардировщик The Rockwell B-1 Lancer.

30 сентября Ким Е Чжон заявила, что США следует отказаться от «глупого парня», под которым имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      Россиянка подделала чек и заполучила чужую квартиру

      Пожилая женщина расправилась с терроризировавшим деревню кабаном

      Во Франции рассказали об обиде Зеленского на союзников по НАТО

      США попросили Иран не атаковать американские военные базы

      Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Сестра Ким Чен Ына назвала парад в Сеуле клоунадой

      Россиян предупредили о риске «великой депрессии» в пивоваренной отрасли

      Минобороны показало видео ударов гаубиц по живой силе ВСУ в Курской области

      Популярного актера сняли топлес с заколкой возлюбленной на волосах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше