Сестра Ким Чен Ына высмеяла парад в Сеуле и назвала его бессмысленной клоунадой

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон высмеяла военный парад в Сеуле по случаю дня вооруженных сил в Южной Корее, назвав его «бессмысленной клоунадой». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Говоря пару слов по поводу нынешних игрищ Сеула, то этот "парад" — лишь бессмысленная клоунада. Это все равно, что если бы свора диких собак перебежала через водный поток, не оставив никаких следов», — отметила политик.

По словам Ким Е Чжон, Сеул еще не осознал, «насколько позорным был этот парад, демонстрирующий прямую зависимость Южной Кореи от США». Она пояснила, что на праздновании ВС республики главным героем мероприятия стал американский стратегический бомбардировщик The Rockwell B-1 Lancer.

30 сентября Ким Е Чжон заявила, что США следует отказаться от «глупого парня», под которым имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский.