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15:50, 4 октября 2024Ценности

Молодежь массово отказалась от одного популярного косметического средства

Allure: молодежь массово отказалась от черной туши для ресниц

Фото: Andrea Sánchez / Unsplash

Молодежь массово перестала использовать одно популярное у старшего поколения косметическое средство. Соответствующий материал публикует Allure.

Так, представители поколения Z (зумеры) поддержали тренд на отказ от черной туши для ресниц. Одной из его основательниц оказалась блогерша Хейли Дрю, которая в ставшем популярным в TikTok видео назвала макияж без туши признаком высокой моды.

В то же время в TikTok появились хештеги со словами #nomascara («без туши» — прим. «Ленты.ру»), набравшие десятки миллионов просмотров. В одном из подобных роликов инфлюэнсерша Ава Шо заявила: «Осознаю, что мой макияж выглядит чище без туши».

Визажист бренда Stila Cosmetics Чарли Риддл также заметил снижение спроса на указанную косметику и объяснил, чем обусловлено данное явление. «Отказ от туши для ресниц в тренде по нескольким причинам. В первую очередь из-за обращения к большей аутентичности и естественной красоте (...) Также это экономит время и избавляет от необходимости смывать макияж с век, что может быть лучше для чувствительных глаз», — отметил он.

В августе сообщалось, что молодежь также отказалась от одной любимой вещи миллениалов.

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      Алина Гостева
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