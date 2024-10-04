Мужчину задержали в аэропорту с полным багажом метамфетамина и 70 тысячами долларов

DM: в аэропорту Австралии задержали мужчину с полным багажом метамфетамина

В аэропорту Перта, Австралия, задержали мужчину с багажом, полным метамфетамином и 70 тысячами долларов (6,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Уточняется, что наркотики и добытые незаконными путем наличные обнаружили при обыске вещей 47-летнего пассажира. Кроме того, выяснилось, что билет мужчины был оформлен на другого человека. Он планировал вылететь в австралийский штат Новый Южный Уэльс.

На кадрах с камеры видеонаблюдения на форме полицейского видно, что правоохранитель опустошает сумку мужчины, пока тот молча сидит напротив. Теперь ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее канадец уместил в чемодан 15 килограммов метамфетамина и попался в австралийском аэропорту. Уточняется, что 38-летнего мужчину задержали в авиагавани Сиднея в конце июля.