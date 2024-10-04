На афишах в Санкт-Петербурге звезду «Великолепного века» перепутали с Боратом

На афишах выставки Никаса Сафронова разместили Бората вместо Бурака Озчивита

На улицах Санкт-Петербурга заметили афиши выставки художника Никаса Сафронова, на которых вместо специального гостя, турецкого актера Бурака Озчивита, изображен персонаж Борат в исполнении актера Саши Барона Коэна из одноименного фильма Ларри Чарльза. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Озчивит — звезда сериала «Великолепный век». Он является большим поклонником современного искусства и знаком с творчеством Сафронова. Приехав в Россию на съемки, он не упустил возможности посетить выставку художника в качестве приглашенной знаменитости.

Ранее стало известно, что Озчивит снялся в одной из основных ролей в новой части франшизы «Елки».