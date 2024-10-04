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14:08, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали решение об экономическом бронировании от мобилизации

Депутат Рады Федиенко: решение об экономическом бронировании не принято

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Депутат от украинской правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко опроверг заявления о внедрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это не соответствует действительности», — заявил Федиенко.

По словам парламентария, кабинет министров Украины пока не принимал никакого решения по экономическому бронированию сотрудников компаний от мобилизации.

Федиенко прокомментировал ранее опубликованное заявление другого депутата Верховной Рады Ярослава Железняка. Он сообщил, что решение о экономическом бронировании на Украине уже принято.

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      Сергей Болиев
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