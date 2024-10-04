На Украине прокомментировали решение об экономическом бронировании от мобилизации

Депутат Рады Федиенко: решение об экономическом бронировании не принято

Депутат от украинской правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко опроверг заявления о внедрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это не соответствует действительности», — заявил Федиенко.

По словам парламентария, кабинет министров Украины пока не принимал никакого решения по экономическому бронированию сотрудников компаний от мобилизации.

Федиенко прокомментировал ранее опубликованное заявление другого депутата Верховной Рады Ярослава Железняка. Он сообщил, что решение о экономическом бронировании на Украине уже принято.