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12:15, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации

Минэкономики Украины одобрило экономическое бронирование от мобилизации

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Заместитель главы Минэкономики Украины Виталий Кондратьев заявил об одобрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Будут внедрять модель экономичного бронирования. Решение принято», — сообщил он.

По его словам, власти рассматривают три модели бронирования. Железняк отметил, что сейчас ожидается решение «политического руководства». Депутат уточнил, что речь также идет о переходе от критичности предприятия к критичности сотрудника.

Ранее сообщалось, что экономическое бронирование обойдется украинским работодателям до 720 долларов ежемесячно. Также, как уточнялось, компании не смогут забронировать всех своих сотрудников. При этом в комитете парламента по экономическому развитию обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30 до 50 процентов мужчин.

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      Кристина Есикова
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