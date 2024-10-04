На Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации

Минэкономики Украины одобрило экономическое бронирование от мобилизации

Заместитель главы Минэкономики Украины Виталий Кондратьев заявил об одобрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Будут внедрять модель экономичного бронирования. Решение принято», — сообщил он.

По его словам, власти рассматривают три модели бронирования. Железняк отметил, что сейчас ожидается решение «политического руководства». Депутат уточнил, что речь также идет о переходе от критичности предприятия к критичности сотрудника.

Ранее сообщалось, что экономическое бронирование обойдется украинским работодателям до 720 долларов ежемесячно. Также, как уточнялось, компании не смогут забронировать всех своих сотрудников. При этом в комитете парламента по экономическому развитию обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30 до 50 процентов мужчин.