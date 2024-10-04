Новый премьер Японии решил добиться окончательной победы над дефляцией

Новый премьер Исиба поручил разработать программу поддержки экономики Японии

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба инициировал разработку комплексной программы поддержки экономики, целью которой является окончательная победа над дефляцией. Об этом пишет MarketWatch.

Исиба, возглавивший правительство несколько дней назад, заявил, что пакет стимулирующих мер, подготовку которого он решил поручить кабинету министров, будет направлен на облегчение бремени роста стоимости жизни, стремление добиться ускорения экономического роста и усиления мер по защите при стихийных бедствиях и устранению их последствий.

Японского премьера, ранее возглавлявшего министерство обороны, считают сторонником более жесткой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. На фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики Исибы индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обвалился еще до его официального утверждения в парламенте.

На протяжении последних лет Банк Японии проводил сверхмягкую денежную политику для стимулирования рынка и выхода из многолетнего периода дефляции. Весной он впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку, имевшую отрицательное значение, а в конце июля на фоне превышающей целевой показатель инфляции во второй раз за полгода поднял ее — до 0,25 процента, сделав это на фоне превышающей целевой уровень инфляции, которая в предыдущем месяце составила 2,6 процента в годовом исчислении.