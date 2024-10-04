Около сотни военных ВСУ отказались выполнять боевую задачу и покинули воинскую часть

«Страна.ua»: около сотни солдат ВСУ отказались выполнять боевую задачу

Около сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 123-й бригады территориальной обороны (ТРО) отказались выполнять боевую задачу и покинули воинскую часть самовольно. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что военные вышли на митинг в Николаевской области, заявив о нехватке оружия и недостаточной подготовке в подразделении.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. [Мне ответили, что] у нас нет, мы не можем предоставить», — заявил один из военнослужащих.

Начальник управления психологической поддержки персонала ТРО Александр Пухальский, как передает издание, заявил, что подразделение было полностью укомплектовано, а солдат ждет уголовная ответственность.

Ранее «Страна.ua» заявило, что дезертирство в рядах ВСУ стало массовым во второй половине 2024 года. Как уточняется, в прошлом году 1577 бойцов ВСУ были осуждены за самовольное оставление воинских частей. Однако эти данные только вершина айсберга, отмечается в материале.