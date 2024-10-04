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21:00, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией от 10 тысяч человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты подзаконных актов, которые установят правила авторизации владельцев каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч пользователей. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что такие паблики и каналы в соцсетях смогут самостоятельно пройти верификацию. Затем Роскомнадзор включит их в соответствующий перечень. Владелец ресурса сам обязан направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги», сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота.

При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу соцсети. Соцсеть при этом должна разместить специальный знак и уникальную ссылку, чтобы можно было убедиться, что паблик действительно находится в перечне.

Верифицированные каналы смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Указано, что вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде и не будет опубликована.

В сентябре Роскомнадзор подготовил порядок ведения каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. В частности, был раскрыт перечень сведений, которые блогеры должны предоставить ведомству. Кроме того, указывалось, что авторы должны будут сообщить сотовые номера и адреса электронной почты, с помощью которых регистрировался и велся блог.

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      Алина Гончарова
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