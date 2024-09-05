Роскомнадзор раскрыл порядок ведения страниц с аудиторией свыше 10 тысяч человек

Роскомнадзор подготовил порядок ведения с аудиторией свыше 10 тысяч человек

Роскомнадзор подготовил порядок ведения каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, Роскомнадзор раскрыл перечень сведений, которые блогеры должны предоставить ведомству. Речь идет о фамилии, имени и отчестве для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовая форма и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для индивидуальных предпринимателей. Подчеркивается, что соответствующие данные должны предоставить граждане России.

Кроме того, авторы должны будут сообщить сотовые номера и адреса электронной почты, с помощью которых регистрировался и велся блог, а также информацию о сетевых адресах оборудования, с которого ведется администрирование страницы.

25 июля стало известно о замедлении YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на платформе снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как отмечают чиновники, нарушает российское законодательство.

