Пленный Пиляй рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область манипуляциями

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Пиляй рассказал, что украинское командование отправляло солдат Курскую область с помощью манипуляций. Его слова приводит ТАСС.

Военный сообщил, что его мобилизовали с работы. Без прохождения медицинских комиссий мужчину признали годным и отправили в воинскую часть. По его словам, солдат манипуляциями отправляли в Курскую область, обвиняя их в отказе участвовать в военных действиях.

«Просто комбату, наверное, захотелось медалек много. (...) Комбат сказал, что мы все — отказники, и нас всех раскинули по разным бригадам. Нам сказали: будете сидеть в Сумах на блокпостах», — отметил он.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября сообщалось, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.