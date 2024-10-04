Политолог указал на трудности США в отношениях со странами НАТО

Политолог Ермаков: США все сложнее навязывать волю странам НАТО

США все сложнее навязывать свою волю странам НАТО из-за их усиления. Об этом заявил начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с РИА Новости.

«Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причем страны, входящие в нее, тоже усилились. Поэтому США все сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроена, иначе быть не может», — заявил политолог.

По словам Ермакова, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен будет выполнять дипломатические функции и разрешать противоречия между членами Североатлантического альянса. При этом эксперт указал на то, что должность Рютте не дает рычагов влияния на стратегию развития НАТО, несмотря на его хорошие отношения с американским руководством и европейскими лидерами.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что вступление Турции в БРИКС может стать серьезным ударом по НАТО.