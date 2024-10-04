Популярная певица пришла на вечеринку в оголяющем тело наряде

Популярная британская певица и автор песен Элли Голдинг пришла на костюмированную вечеринку в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, для мероприятия, которое проходило в Лондоне, 37-летняя исполнительница выбрала платье, состоящее из оголяющего тела корсета с глубоким декольте и прозрачной юбки. При этом она дополнила свой образ кружевной маской, примерила открытые лакированные туфли и взяла с собой небольшую сумку.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.

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