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12:21, 4 октября 2024Ценности

Популярная певица пришла на вечеринку в оголяющем тело наряде

Элли Голдинг

Элли Голдинг. Фото: SplashNews.Com / Legion-Media

Популярная британская певица и автор песен Элли Голдинг пришла на костюмированную вечеринку в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, для мероприятия, которое проходило в Лондоне, 37-летняя исполнительница выбрала платье, состоящее из оголяющего тела корсета с глубоким декольте и прозрачной юбки. При этом она дополнила свой образ кружевной маской, примерила открытые лакированные туфли и взяла с собой небольшую сумку.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.

Ранее известная датская фэшн-блогерша Жозефина Хаанинг Йенсен показала фанатам откровенные фото с отдыха.

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      Мария Винар
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