Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

МО РФ: ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли более 20 тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область потеряли более 20 тысяч солдат. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Помимо того, украинские войска потеряли 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых были американские HIMARS и MLRS, три радиолокационные станции противовоздушной обороны (РЛС ПВО), 34 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 12 инженерных машин разграждения.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

3 октября Минобороны России показало видео с ударами гаубиц «Мста-Б» по скоплению солдат Вооруженных сил Украины. Ролик начинается с момента атаки артиллерийского орудия, которое, замаскированное ветками, находится около деревьев. Затем на кадрах можно увидеть бойцов, которые заряжают орудие.