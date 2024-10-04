Президент Аргентины использовал в речи в ООН фразы из американского сериала

La Nación: Милей в ходе речи в ООН использовал фразы из сериала «Западное крыло»

Президент Аргентины Хавьер Милей в своем выступлении на трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) использовал фразы, похожие на реплики одного из персонажей американского сериала «Западное крыло». На это обратила внимание газета La Nación.

В своей речи Милей заявил, что верит во всеобщую свободу слова, а также в мир без тирании. По его словам, достичь обозначенных идеалов можно только дипломатическими, экономическими и материальными путями. Как отмечает газета, в 15-м эпизоде четвертого сезона «Западного крыла» герой Мартина Шина президент США обратился к своим помощникам с идентичной речью.

Кроме того, издание уличило аргентинского лидера в том, что это не первый раз, когда тот цитирует героев сериалов. В частности, Милей использовал фразы из шоу во время инаугурационной речи.

Отмечается, что данное шоу является любимым сериалом помощника президента Сантьяго Капуто. В статье утверждается, что тот посмотрел сериал целиком от семи до девяти раз.

Ранее Хавьер Милей в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал международную организацию «Левиафаном со множеством щупалец» и обвинил ее в навязывании своим членам «социалистической повестки дня».