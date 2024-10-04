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03:33, 4 октября 2024Силовые структуры

При обыске по делу о бронежилетах изъяли и арестовали наличные средства

При обыске в офисе ГК «Пикет» по делу о бронежилетах для ВС арестовали наличные

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

При проведении обыска в офисе группы компаний (ГК) «Пикет» в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии обнаружили и изъяли наличные денежные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В документах отмечается, что единственным учредителем и генеральным директором «Пикета» является обвиняемый Андрей Есипов. «Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — сказано в предоставленных материалах.

Ранее землю и доли в фирмах арестовали в рамках дела о поставках бронежилетов ВС РФ.

Согласно версии следователей, ГК «Пикет» выиграли госконтракт от Минобороны на поставку средств защиты, а затем присвоили денежные средства. В результате армия получила не менее 20 040 бронежилетов ненадлежащего качества.

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      Марина Совина
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