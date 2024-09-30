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07:06, 30 сентября 2024Силовые структуры

Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для армии признал вину

Один из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов армии РФ сознался

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Оди н из фгурантов дела о поставке некачественных бронежилетов армии РФ признал вину, он согласился сотрудничать со следствием. Об этом свидетельствуют официальные документы, которые появились в распоряжении РИА Новости.

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны… намерений скрываться не имеет», — указано в бумагах.

Фамилию фигуранта не раскрывают. Известно, что по делу проходят гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова, их обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Согласно версии следователей, ГК «Пикет» выиграли госконтракт от Минобороны на поставку средтв защиты, а затем присвоили средства. В резельтате армия получила не менее 20 040 бронежилетов ненадлежащего качества.

Похищенные деньги фигуранты дела использовали для покупки недвижимости и долей в пяти компаниях, позднее на все эти активы наложили арест.

Следствие привлекло к делу и других фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко, их обвиняют в посредничестве в даче взятки, в том числе крупной.

Причастность к махинациям гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова подтвердили показания свидетелей. Его, а также Михаила Кальченко и Викторию Антонову заключили под стражу.

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      Александра Синицына
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