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09:36, 12 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты детали дела о поставках некачественных бронежилетов армии России

Следствие по делу о некачественных бронежилетах для ВС РФ идет в разных регионах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Расследование уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для Российской армии представляет особую сложность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится о большом объеме дела в связи с тем, что следственные действия идут в разных субъектах страны.

Причастность к махинациям гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов дела подтвердили показания свидетелей. Его, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову заключили под стражу по обвинению в мошенничестве.

По данным следствия, сотрудники фирмы «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии как минимум 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.

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      Любовь Ширижик
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      Раскрыты детали дела о поставках некачественных бронежилетов армии России

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