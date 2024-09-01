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06:48, 1 сентября 2024Силовые структуры

В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

Свидетели подтвердили участие главы «Пикета» Есипова в поставке бронежилетов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Причастность гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России подтверждается показаниями свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документах уточняется, что материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований, чтобы считать обоснованными выводы о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию. Показания свидетелей также это подтверждают.

Ранее за мошенничество в крупном размере по решению суда поместили под стражу поставщиков — генерального директора группы «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову. Им продлили меру пресечения до 3 декабря.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.

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      Марина Совина
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