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06:18, 28 августа 2024Силовые структуры

Названа полученная фигурантами дела о бронежилетах сумма

Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны ₽ 2,4 млрд

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Не менее 2,4 миллиарда рублей получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии. Об этом говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

В апреле российского бизнесмена Андрея Есипова, главу ООО «ГК "Пикет"», обвинили в мошенничестве при выполнении контракта на поставку бронежилетов Минобороны России.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации государственного контракта на поставку средств защиты. Уточняется, что компания поставила не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом.

В мае сообщалось, что у фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России арестовали счета и активы.

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      Юлия Мискевич
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