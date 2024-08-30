Поставщиков некачественных бронежилетов для Российской армии оставили в СИЗО

Суд продлил арест главе «ГК "Пикет"» Есипову по делу о бронежилетах для МО РФ

Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору компании «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, обвиняемому в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку бронежилетов Минобороны (МО) России. Об этом сообщает РИА Новости.

По соответствующему ходатайству следственных органов подсудимый останется в СИЗО до 3 декабря. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена и другим фигурантам дела Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой.

Слушания проходили в закрытом режима по просьбе следователя.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих должным требованиям.

Обвинение Есипову предъявили в апреле. У фигурантов дела арестовали счета и активы.