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19:43, 30 августа 2024Силовые структуры

Поставщиков некачественных бронежилетов для Российской армии оставили в СИЗО

Суд продлил арест главе «ГК "Пикет"» Есипову по делу о бронежилетах для МО РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору компании «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, обвиняемому в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку бронежилетов Минобороны (МО) России. Об этом сообщает РИА Новости.

По соответствующему ходатайству следственных органов подсудимый останется в СИЗО до 3 декабря. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена и другим фигурантам дела Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой.

Слушания проходили в закрытом режима по просьбе следователя.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих должным требованиям.

Обвинение Есипову предъявили в апреле. У фигурантов дела арестовали счета и активы.

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      Любовь Ширижик
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