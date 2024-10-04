Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

Верховный суд ДНР рассмотрит дело командира ВСУ, расстрелявшего мирных жителей

Прокуратура передала в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) уголовное дело командира минометной батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Янковского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Янковский заочно обвиняется по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») УК РФ, статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом») УК РФ и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории с применением в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2022 года 37-летний командир отдал приказ двум минометным расчетам на обстрел сел Саханка и Коминтерново Новоазовского района ДНР. В результате обстрела был ранен мужчина, повреждения получили восемь жилых домов.

Ранее сообщалось, что украинского военного осудят за стрельбу по мирным жителям Мариуполя.

