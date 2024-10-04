Путин обратился к личному составу и ветеранам Космических войск

Путин поздравил личный состав и ветеранов Космических войск с праздником

Президент России Владимир Путин обратился к личному составу, командованию и ветеранам Космических войск и поздравил их с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что состав Космических войск бережет и развивает традиции честного служения Отечеству, которые были заложены ветеранами. Он также демонстрирует высокий уровень подготовки и стоит на страже интересов России.

Глава государства назвал одной из главных задач Космических войск проведение опытно-космических работ и испытаний, а также принятие на вооружение современных образцов техники. Путин пожелал личному составу и ветеранам здоровья, успехов и всего самого наилучшего.

«Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны», — говорится в поздравлении.

День Космических войск отмечается в России 4 октября — в этот день в 1957 году был запущен первый искус спутник Земли, который положил начало эпохе освоения околоземного пространства.