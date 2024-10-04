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17:20, 4 октября 2024Силовые структуры

Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

В Петербурге 2 мужчин осудили за листовки террористической организации Украины

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 11 годам лишения свободы двух местных жителей, распространявших листовки террористических организаций, находящихся на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчины признаны виновными в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что они договорились с представителями двух террористических организаций, получили от них деньги, на которые изготовили листовки с призывами вступать в ряды террористов. С весны 2022 года до августа 2023 петербуржцы расклеивали их в общественных местах города и в населенном пункте Новгородской области. Полиция задержала их с поличным.

Ранее 4 октября сообщалось, что на Урале ФСБ возбудила дело против 36-летнего местного жителя, занимающегося деятельностью террористического характера.

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      Любовь Ширижик
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