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11:22, 4 октября 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело в отношении россиянина об оправдании терроризма в сети

На Урале ФСБ возбудила дело против мужчины об оправдании терроризма в интернете

Фото: Виталий Невар / ТАСС

На Урале ФСБ возбудила дело против 36-летнего местного жителя, занимающегося деятельностью террористического характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным ведомства, мужчина, являясь сторонником радикальных взглядов, опубликовал в интернете пост, содержащий признаки оправдания терроризма.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил 34-летнего жителя Свердловской области, который написал комментарии в одном из чатов Telegram с призывами к свержению действующей власти.

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