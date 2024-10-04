Россиянина оштрафовали за призывы к свержению действующей власти в комментариях чата

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к штрафу за призывы к свержению власти

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил 34-летнего жителя Свердловской области, который написал комментарии в одном из чатов Telegram с призывами к свержению действующей власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину оштрафовали на 500 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Он полностью раскаялся в содеянном.

По версии следствия, в период с января по февраль осужденный добавлял комментарии в чатах Telegram, в которых призвал свержению действующей власти.

Ранее в Запорожской области суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 37-летнего жителя Мелитополя за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии.