Раскрыта возможная цель удара ЦАХАЛ по Бейруту

Axios: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту мог быть преемник лидера «Хезболлы» Насраллы

Целью удара Израиля по Бейруту был вероятный преемник и двоюродный брат погибшего генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболла" Хашим Сафи ад-Дин, который был вероятным преемником Хасана Насраллы», — отмечает издание.

Ранее израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода Бейрута. По данным ливанских СМИ, израильские самолеты вновь нанесли удары в южном пригороде ливанской столицы. Израильские ВВС также нанесли авиаудар по штабу разведки исламистской радикальной группировки шиитского толка «Хезболла» в Бейруте.